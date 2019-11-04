"أمن القاهرة": ضبط 25 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بحلوان والساحل وحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 25 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بحلوان، والساحل، وحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة، ضبط صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته ( 6,044 طن صلصه - 750 كيلو جرام سكر - 600 كيلو جرام عجينة صلصه - 420 عبوة مربى - 200 كيلو جرام ألياف طبيعية - 8000 عبوات فارغه "معدة للتعبئة" – 160 كيلو جرام بكر تغليف ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته ( 78 كيلو مقطعات "لحوم - كبده " – 1,500طن فول ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

في حدائق القبة تم ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته (17,500طن مواد غذائية "أرز، سكر، زيت طعام، مايونيز، زبيب، شيكولاته، كاتشب، عش غراب، سردين" - 10طن مخلل منتهى الصلاحية) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

Advertisements

وضبط صاحب مصنع تعبئة وتجميع البطاريات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتعبئة وتجميع البطاريات من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة وعثر بداخل المصنع على ( 169200 قطعة بلاكات لتعبئة البطاريات "لوح رصاص" - 3800 بطارية - 756 كيلو مناديل بطاريات - 490 لتر مياه مقطره - 450 لتر ماء نار - 3500 كرتونه بطارية فارغه - كميات كبيرة من الإستيكرات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – وماكينات لحام .

كما تم ضبط (المسئول عن مصنع أحذية رياضية كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع الأحذية الرياضية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة مُدخلاً الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على ( 8,750 طن كسر بلاستيك – 201,000 قطعة مستلزمات أحذية رياضية - 19600 حذاء رياضي- 2000 بكرة شريط تيله - 12500 متر جلد إسكاى - 3500 قطعة مصنوعات جلديه ) وعدد (5) ماكينات " حقن ، خياطه ، كسارة " .

وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.