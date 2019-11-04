"كلنا واحد" .. الداخلية توجه قوافل لتوزيع المساعدات العينية بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: استمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية. قام قطاعي المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة جمعية "أمان الخير" ومديريات أمن (القليوبية- الفيوم - السويس - بورسعيد) بتنظيم عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - لحاف) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية. جاء ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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