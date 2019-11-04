ضبط عصابة بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه من مواطن بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه، بمنطقة الزاوية الحمراء،

فقد تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك"، ومقيم بمحافظة القليوبية)، بأنه حال قيادته لمركبة "التوك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) قاما بإستيقافه والاستيلاء منه على المركبة كرهاً عنه تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزة أحدهما، ولاذا بالفرار.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط (عاطل ، سن 27 ، ومقيم بدائرة القسم) حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزته مبلغ مالي (9600 جنيه) وبمواجهته اعترف بأنه تحصل على المركبة المضبوطة بحوزته من (عاطل، سن 27، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وأنه على علم أنها من متحصلات حادث سرقة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته "هو ثمن شراء مركبة "التوك توك" المستولى عليها من الأخير، وأمكن ضبطه وبمواجهته قرر بأنه وسيط بين المتهمان مرتكبي الواقعة والمتهم المضبوط وأقر أنهما (عاطلان ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار) والمستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك" وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.