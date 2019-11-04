بأسلوب "التسلق".. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة أدوات صحية في الحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
كان قسم شرطة الحدائق تلقى بلاغًا من (مالك شركة لتجارة وتوريد الأدوات الصحية كائنة بدائرة القسم- ومقيم بذات العنوان) باكتشافه سرقة (جهاز لاب توب، عدد 3 هواتف محمولة، عدد 8 شاشات كمبيوتر، عدد 5 وحدة كمبيوتر، طابعة) من داخل الشركة عمله .
على الفور انتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين أن الشركة كائنة بالطابق الثاني فوق الأرضي ووجود كسر بنافذة المطبخ المطلة على منور العقار.. وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عاطلين – مقيمين بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) .
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة " وقيامهما بنقل المسروقات باستخدام مركبة توك توك ملك وقيادة أحدهما.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما، وكذا ضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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