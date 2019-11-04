محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة عشرة آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة
كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، باكتشافه سرقة 5 كراتين بداخلهم عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه"، من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم .
تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمخزن – عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ومركز شرطة العدوة بالمنيا).
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة ).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر العامل بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمخزن المشار إليه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العاطلين، حيث تمكنوا من دخول المخزن والاستيلاء على المضبوطات المشار إليها، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات.
وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بأسلوب "المفتاح المصطنع".. ضبط سارقي 10 آلاف حقيبة مدرسية من مخزن في النزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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