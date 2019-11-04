مباحث التموين تضبط 9 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: حملات متواصلة تشنها غدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة؛ لضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لغش اتجار. وشنت الإدارة حملات مكبرة على مدى الساعة أسفرت عن ضبط 65 قضية متنوعة أبرزها 9 منشآت بدون ترخيص، 17 مخبزا مخالفا، وتحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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