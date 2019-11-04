القبض على 17 حالة اشتباه في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية.

أسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 مشتبها بهم، وبائعين متجولين، وخيال وجمال يعملان بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة، من رفع وإزالة 108 مخالفات تعدٍ وإشغال طريق، لباعة متجولين، ومحلات ومقاهي عشوائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.