مصر | ضبط تاجري "كيف" لإعادتهما تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وتبين أنهما (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء)، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكميائية والخامات والأوانى اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائي من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المتهمين وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات في أحد الأكمنة التي أعدت لضبطهما بالقرب من مسكن الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، تم ضبط الآتي: