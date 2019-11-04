مصر | ضبط عامل وعاطلين لسرقتهما 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل وعاطلين لسرقتهما 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لقسم شرطة النزهة من ( تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) باكتشافه سرقة ( عدد 5 كراتين بداخلهم عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه " ) من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( عامل بالمخزن – عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ومركز شرطة العدوة بالمنيا ) وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم ( مبلغ مالي قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة ).
وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة المرج وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.