مصر | ضبط عامل وعاطلين لسرقتهما 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل وعاطلين لسرقتهما 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة عشرة آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من ( تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) باكتشافه سرقة ( عدد 5 كراتين بداخلهم عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه " ) من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( عامل بالمخزن – عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ومركز شرطة العدوة بالمنيا ) وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم ( مبلغ مالي قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة ).