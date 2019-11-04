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مصر | ضبط عامل وعاطلين لسرقتهما 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة عشرة آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من ( تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) باكتشافه سرقة ( عدد 5 كراتين بداخلهم عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه " ) من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( عامل بالمخزن – عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ومركز شرطة العدوة بالمنيا ) وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبحوزتهم ( مبلغ مالي قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة ). 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر العامل بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمخزن المشار إليه خطط لارتكاب الواقعة بالإشتراك مع العاطلين، حيث تمكنوا من دخول المخزن والاستيلاء على المضبوطات المشار إليها، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة المرج وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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