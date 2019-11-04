مصر | تجديد حبس مسجل خطر لسرقته شقة سكنية بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس مسجل خطر لسرقته شقة سكنية بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أحد المساكن.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مسجل خطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.