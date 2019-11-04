مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة أدوات صحية بالحدائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة أدوات صحية بالحدائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة شركة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة الحدائق من (مالك شركة لتجارة وتوريد الأدوات الصحية كائنة بدائرة القسم - ومقيم بذات العنوان) بإكتشافه سرقة (جهاز لاب توب، عدد 3 هواتف محمولة، عدد 8 شاشات كمبيوتر، عدد 5 وحدة كمبيوتر، طابعة) من داخل الشركة عمله.

على الفور إنتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين أن الشركة كائنة بالطابق الثانى فوق الأرضى ووجود كسر بنافذة المطبخ المطلة على منور العقار.. وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عاطلين – مقيمين بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر النافذة " وقيامهما بنقل المسروقات بإستخدام مركبة توك توك ملك وقيادة أحدهما.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما، وكذا ضبط مركبة التوك توك المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

