مصر | ضبط 1904 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

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وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1904) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (4،118) طن من السلع الغذائية "الجبن الأبيض، الجبن الرومى، اللانشون" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون أية مستندات "مجهولة المصدر".

ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،500) طن من السلع الغذائية "خل الطعام- السكر" المعبأة داخل تنكات وشكائر بدون أية بيانات "مجهولة المصدر" وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، كذا عدد (7700) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- سكر مطحون" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى".

ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السنطة (بمحافظة الغربية) لحيازته (2،500) طن من الأعلاف الحيوانية المعبأة داخل شكائر غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون أية مستندات "مجهولة المصدر" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومية وإستيلائه على (40025) جنيه تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا بدون وجه حق.

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ضبط مالك محل منتجات الألبان "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة المحمودية (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2) طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية.

ضبط عامل بصيدلية بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (60000) عبوة وقرص أدوية خاصة لعلاج "السمنة، السكر، المخ والأعصاب، الضغط المكملات الغذائية" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (25000) قطعة أدوات مائدة بلاستيكية "ملعقة" منتج نهائى، (1) طن "كسر بلاستيك" مستلزمات إنتاج رديئة وسابقة الإستخدام من كسر البلاستيك من مخلفات المصانع والمنازل والمحلات العامة.

ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الملابس والأحذية الرياضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4850) زوج أحذية رياضية "كوتش" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، (1200) قطعة "ملابس جاهزة ومنتجات بلاستيكية فارغة" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

