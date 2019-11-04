مصر | ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بسرقة سيارة و مساومة مالكها ا لإعادتها مقابل مبلغ مالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بسرقة سيارة والشروع فى مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالى.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من محامى وكيلًا عن إحدى شركات لإطارات السيارات.. بإكتشاف سائق بذات الشركة بسرقة السيارة قيادته والخاصة بالشركة محل عمله، وذلك حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَيْن- سبق إتهامهما فى 29 قضية متنوعة).

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك".. وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (عاطل- سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص".. ضُبط وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول).. والذى إعترف بتحصله على السيارة من المتهمان مقابل مبلغ مالى وأنه كان فى سبيله لمساومة مالكها على دفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه مقابل إعادتها، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة سيارات أخرى ومساومة مالكيها، والهاتف المحمول لإستخدامه فى المساومة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.