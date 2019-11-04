مصر | حشيش وهيروين.. حبس عاطلين لترويجهما المخدرات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حشيش وهيروين.. حبس عاطلين لترويجهما المخدرات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطلين للاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما فى منطقة مصرالقديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامى للمتهمين.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من الأهالي يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 85 جرام هيروين وحشيش و90 قرصًا مخدرًا، وبمواجهتمها بالمضبوطات اعترفوا بها بقصد الاتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى امرت بما تقدم.