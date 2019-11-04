مصر | من"الطالبية" لـ"أبو النمرس".. كشف ملابسات العثور على جثة طفل بأبو النمرس

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد صلاح الأحول مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمصرف بمنطقة شبرامنت بنطاق المركز.

وبانتقال المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، والقوة المرافقة لهما، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، وملفوف قطعة قماش حول رقبته، ووجود وشم بيده.

وبفحص بلاغات التغيب تبين للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، مطابقة مواصفات المجني عليه بمواصفات بيشوي ملاك عزت، 16 سنة مقيم الكنيسة، بنطاق قسم شرطة الطالبية، ومحرر محضر بتغيبه منذ يوم 30 أكتوبر، وباستدعاء والده تم التعرف على الجثة، وتبين أنها لنجله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "عاصم.ا"، " أحمد.ع"، صديقي المجني عليه، كما تم التوصل إلى أن المتهمين استدرجاه من منطقة الطالبية بحجة توصيلهما إلى شبرامنت، ولدى وصولهما قاما بخنقه وتخلصا من جثته بإلقائها بالمصرف مكان العثور على الجثة، ثم سرقا التوك توك وباعاه.

وبإعداد مأمورية لضبطهما تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد نجم والمقدم إكرامي البطران والرائد مصطفى عثمان من القبض عليهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابهما الجريمة وأرشدا عن مكان بيعهما التوك توك، وتم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

