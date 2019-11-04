مصر | إحالة مدرس لسرقته شقة والدته بمساعدة نجله بمصر القديمة لـ"الجنح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مدرس لسرقته شقة والدته بمساعدة نجله بمصر القديمة لـ"الجنح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت النيابة العامة، مدرسا ونجله إلى محكمة الجنح، في اتهامهما بسرقة شقة والدة الأول، لشراء مواد مخدرة في مصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بأن "ن.ا.ع"، 79 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدها بمسكنها حضرت طليقة نجلها "ر. ع. ز"، وعقب انصراف الأخيرة، فوجئت بدخول شخصين ملثمين للشقة، والاستيلاء على هاتف محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن "2 غويشة"، واتهمت سالفة الذكر بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها نجل المجني عليها "محمد. ع. س"، 45 سنة، مدرس، ونجله "ك. م. ع"، 17 سنة، طالب.

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وتبين من الفحص أن سالفي الذكر من متعاطي مخدر "الاستروكس"، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه طالب المجنى عليها بمبالغ مالية، إلا أنها رفضت فخططا لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك توجها لمسكن المجنى عليها وارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.