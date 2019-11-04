مصر | عاجل.. قرار هام لوزارة الداخلية بشأن سيارات مصادرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام لوزارة الداخلية بشأن سيارات مصادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت وزارة الداخلية، السيارات المحكوم بمصادرتها، لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

وقالت الوزارة، إن القرار، جاء بعد الاطلاع على القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاتها

جاء بيان السيارات التى تم مصادرتها كالآتى:

Advertisements

سيارة رقم 21022 نقل قنا ماركة شيفروليه بك أب موديل 2015 ، والمحكموم بمصادرتها فى القضية 7087 / 2016 جنايات سمالوط، والمقيدة 476 / 2016 كلى.

سيارة رقم 8812ع ج ه ع تويوتا بك أب 2014، والمحكوم بمصادرتها فى القضية 512 / 2015 جنايات قسم برانى والمقيدة رقم 861 كلى.

سيارة 1688 ج ه ق تويوتا بك أب 2015 المحكوم بمصادرتها فى القضية 1597 / 2017 جنايات الضبعة والمقيدة رقم 518 كلى.