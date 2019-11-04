أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قوات حرس الحدود تضبط 5831 كيلوجرام حشيش، و7082 كيلوجرام بانجو و1,579,890 قرصا مخدرا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا هاما، منذ قليل، عن تطورات مكافحة الإرهاب في سيناء. وسلط البيان الضوء على دور قوات حرس الحدود، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، في تحقيق النجاحات التالية: Advertisements

ضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش، و7082 كيلو جرام من نبات البانجو، بالإضافة إلى 59 كيلو جراما من مادة الأفيون و1,579,890 قرصا مخدرا.

وأيضًا اكتشاف وتدمير 2 مزرعة بانجو و3 مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـمساحة 2 فدان، وضبط 113 عربة تستخدم في أعمال التهريب.

وضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و48 خزنة ومسدس و3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط.

كما تم ضبط 22 جهازا يستخدم في الكشف والتنقيب عن المعادن، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 4707 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط 3 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية.