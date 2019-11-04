أخبار مصر | وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المحاور المرورية الجاري تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المحاور المرورية الجاري تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بنطاق المحافظة وذلك في إطار إعادة الوجه الحضاري والجمالي لأحياء ومدن المحافظة وخلق محاور مرورية جديدة .

وشملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا والشعب و الصدر والثلاثيني وخاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الإستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بكافة محافظات الجمهورية في مستوي النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين‪.‬

وخلال الجوله إستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة لعدد من شكاوي المواطنين بشارع مستشقي الصدر والخاصه بوجود أعداد كبيرة من التوك توك تعيق حركه الماره وتتسبب السرعات الزائدة لهم لوقوع العديد من الحوادث‪ .‬

وتم التأكيد على رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والإهتمام بشكاوى المواطنين.

Advertisements

كما أكد "شعراوي" أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدداً من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعه عبد العال والذي يعد طريق حيوي يساعد فى حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبد العزيز ومحي الدين أبو العز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة‪ .‬

ولفت محافظ الجيزة، إلى تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية لافتا انه سيتم استكمال اعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتي شارع عثمان محرم باعتباره احد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع فى المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وانشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر‪ .‬