أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من القيادة العامة للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من القيادة العامة للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بيانا مهما جاء فيه: فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 28/9/2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:

1- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد 115 عربة دفع رباعي "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبى".

2- القضاء على عدد 77 فردا تكفيري عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعه سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيري شديدي الخطورة.

3- اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

4- ضبط وتدمير عدد 33 سيارة، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

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5- القبض على 61 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

6- قيام قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:

ضبط عدد 13 بندقية مختلفة الأنواع وعدد 48 خزنة ومسدس وعدد 3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 5831 كيلو جرام من جوهر الحشيش و7082 كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جرام من مادة الأفيون و1.579.890 قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 2 مزرعة بانجو و3 مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة 2 فدان، وضبط عدد 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

كما تم ضبط عدد 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن، وضبط عدد 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 4707 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط 3 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

7- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.