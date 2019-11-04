شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال طريق السعدية بأبوحماد بتكلفة 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، الاثنين، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق السعدية كفر العزازي بمركز أبوحماد، بطول 4.5 كيلو متر بتكلفة مبدئية 30 مليون جنيه.

واطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.

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ووجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف بالطريق وإزالة المعوقات، وتوفير الاعتماد المالي اللازم لسرعة الانتهاء منه، ودخوله الخدمة الفعلية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة.

كما أمر المحافظ، وكيل وزارة الطرق ورئيس مركز ومدينة أبوحماد، بسرعة إزالة التعديات على طريق السعدية كفر العزازي، حتى يتثنى إتمام كافة الأعمال دون إخفاق في أي مرحلة من مراحل الرصف والازدواج.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في وضع خطة عمل لرصف ورفع كفاءة وإعادة رد الشيء لأصله بطرق المحافظة، بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وفتح الشوارع الجانبية لتمثل محاور مرورية جديدة تخفف من حدة الزحام داخل المدن، والمساهمة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.