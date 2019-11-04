شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة أفريقية.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة افريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر.

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وأكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تولي مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع رئاسة الشبكة العربية، يؤكد دور مصر القوي لدعم قضايا حقوق الإنسان في القارة الافريقية والمنطقة العربية.

وأشار «فائق» إلى أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.

وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

يذكر أنه تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالي، في رواندا، أكتوبر 2007. ومقرها العاصمة الكينية بنيروبي، وتقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الأفريقية.