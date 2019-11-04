شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للانتخابات الطلابية» تعلن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور طايع عبداللطيف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2019-2020.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ 24864، منهم 14222 طالبا بنسبة 57.2%؜ و10642 طالبة بنسبة 42.8%.

وأشار التقرير إلى أن الجامعات تلقت الطعون وتم فحصها، الاثنين، على أن تعلن الجامعات قوائم الكشوف النهائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية الأربعاء 6 نوفمبر، وأنه نظرًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار، الأحد المقبل، 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2019-2020، ليصبح يوم الخميس المقبل، 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا.

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في سياق متصل، أعلنت جامعة القاهرة، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2019 بالكليات، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب استمارات التقدم 1438 طالبا وطالبة بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أنه وفقًا للخريطة المقررة، سيتم تلقي الطعون وفحصها اليوم الإثنين 4 نوفمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، لتبدأ بعدها الدعاية الإنتخابية يوم الأربعاء 6 نوفمبر.

وأكد «الخشت»، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، ويساهم في إنجاح هذه التجربة السنوية الثرية، والتي تضع الطالب على طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وشدد رئيس الجامعة، على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الخميس 7 نوفمبر، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.