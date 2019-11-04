شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا في سيناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، القضاء على 83 تكفيريا فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان صحفي، الاثنين، إن جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات تمثلت فى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى (9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى).

كما أسفرت الجهود عن القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة.

كما أسفرت جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب عن اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.

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كما تم إلقاء القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق النجاحات الآتية؛ ضبط (13) بندقية مختلفة الأنواع و(48) خزنة ومسدس و (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جراما من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جراما من مادة الأفيون و(1,579,890) قرص مخدر، وإكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو و(3) مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

كما تم ضبط (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط (1242) كيلو جراما من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ (4707) افراد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط (3) هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأشار البيان الى انه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان اثنان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .