شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس اجتماع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وصدقت الجمعية العادية على محضر إجتماع الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة في 11 /10 /2018 كما اعتمدت قراري وزير النقل رقم 451 ورقم 660 لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب (اللواء بحري عبدالقادر درويش).

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كما تمت الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الاساسي للشركة بما يساهم في تحقيق الشركة لأهدافها بشكل أكبر وأشمل وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية ومن المواد التي تمت الموافقة على تعديلها المادة رقم ٣ والتي أصبحت تنص بعد التعديل على أن غرض إنشاء الشركة يرتكز على إنشاء واستغلال وادارة محطة متعددة الاغراض على الارصفة من ٥٥ -٦٢ بميناء الإسكندرية والساحات والأراضي الملاصقة لها.

وكذا محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وادارة المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي لصالح الشركة أو لصالح الغير واعمال الوكالة الملاحية فيما عدا خدمات نقل السائحين وكذلك القيام بتنفيذ مشروعات انشاءات البنية الأساسية والبحرية للموانئ المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لصالح الشركة أو لصالح الغير.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيراً إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى لافتا إلى أن إنشاء المحطة سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 مترا.