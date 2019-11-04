شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان 96 طالبًا من الترشح لانتخابات جامعة الإسكندرية (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الـ20 انتهت من فحص الطعون المقدمة بحق المرشحين حيث قررت استبعاد 96 طالبا وطالبة من الترشح فيما تم قبول تنازل 8 مرشحين فيما يخوض السابق رسمياً حتى النهاية 1140 طالبا وطالبة.

وأضاف «جمال»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أن قرار الاستبعاد والحرمان بحق الـ96 طالبا جاء لعدم ممارسة أي أنشطة طلابية أو استيفاء الشروط المطلوبة والأوراق.

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وأشار إلى أن لجان الفحص قررت استبعاد 11 طالباً من كلية التجارة و11 من الحقوق وطالبين من التربية وطالب بكليتى السياحة والفنادق وطب الأسنان و9 من الصيدلة و3 من الطب و5 من الهندسة و9 من العلوم و7 من التمريض و11 من الطب البيطرى و3 طلاب بكليتى التربية الرياضية بنين والفنون الجميلة و10 من زراعة سابا باشا و2 من تربية نوعية و6 من كلية التربية للطفولة المبكرة و2 من الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تنازل 5 طلاب من كلية الآداب و3 من التربية.

ولفت إلى أنه تقدم لكلية الآداب 60 طالبا والتجارة 64 طالبا والحقوق 80 طالبا والتربية 58 طالبا والسياحة 56 طالبا وطب الأسنان 53 طالبا والصيدلة 53 طالبا والطب البشرى 55 طالبا والزراعة بالشاطبى 53 طالبا والهندسة 72 طالبا والعلوم 88 طالبا والتمريض 40 طالبا والطب البيطرى 125 طالبا والتربية الرياضية بنات 56 طالبة والتربية الرياضية بنين 48 طالبا والفنون الجميلة 70 طالبا وزراعة سابا باشا 62 طالبا والتربية النوعية 40 طالبة والطفولة المبكرة 56 طالبا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 56 طالبا بإجمالى 1200.

وقال مدير رعاية الشباب إن الجدول الزمني للسباق تضمن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ٥ نوفمبر، والدعاية الانتخابية ٦ نوفمبر، وإجراء الجولة الأولي للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.