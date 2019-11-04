شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتطلع للتعاون مع الصين في مجالات الفضاء والطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور د. محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين في كل المجالات، خاصة العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العلمية.

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وأشار عبدالغفار إلى تطلع الوزارة لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين فى كل المجالات، خاصة مجالات الفضاء والطاقة النووية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على زيادة وترسيخ التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصيني.

وأشاد الوزير بالتجربة الصينية، مؤكدًا أنها تعد من أفضل التجارب العالمية في صناعة التكنولوجيا والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة منها في تطوير وتحديث التعليم العالي الفني والتكنولوجي بمصر، وكذا تدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والصينية.

ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني، وافتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الكثير من الأعباء والنفقات علي دارسي اللغة الصينية من المصريين، ودعم التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

من جانبه أشاد السفير الصيني بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر والصين، معرباً عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، في إطار العلاقات المتميزة بينهما.