شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر الاستيلاء المؤقت على أرض ومبانى مدرسة ميت موسى الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللوء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة «ميت موسى» الإبتدائية بمركز شبين الكوم، لمدة 3 سنوات بدءًا من فبراير 2019، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة. وللاطلاع على نص القرار:

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