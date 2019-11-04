شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تخصص سيارات محكوما بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات. وجاء القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم، وللاطلاع على نص القرار:

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