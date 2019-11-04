شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تفتتح دورة تدريبية لحماية الأصول الوراثية من مخاطر المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورشة العمل التدريبية بعنوان: إدارة الموارد الوراثية في ظل التغيرات المناخية، وذلك في إطار أنشطة مشروع الإدارة المحدثة للموارد الوراثية الحيوانية (ايمدج) لبناء القدرات لشباب الباحثين العاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور مصطفي عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمنسق القطري للموارد الوراثية الحيوانية وعدد من خبراء الإنتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية والصحراء.

وقالت «محرز» إن الثروة الحيوانية تعد من الركائز الداعمة لسبل العيش في المناطق الريفية وذات أهمية استراتيجية لتوفير الأمن الغذائى، موضحا ان وزارة الزراعة تعتمد على محورين أساسيين للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية لتحقيق التنمية. المحور الأول يعتمد على التنمية العددية والكمية، من خلال خطط الزيادة والتوسع الأفقى للثروة الحيوانية.

Advertisements

وأضافت نائب وزير الزراعة ان المحور الثانى يتم من خلال التحسين الوراثى، وتحسين معدلات أداء الحيوان إنتاجيا وتناسلياً لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من ناحية الكم مع تطبيق الممارسات الجيدة في مجال الإنتاج الحيواني لرفع كفاءة جودة هذه المنتجات وفقا للمعايير المتبعة في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية الاثنينيعد الحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية أحد مجالات الأولوية الاستراتيجية لخطة العمل العالمية لإعلان إنترلاكن لعام 2007 والتي وقعت عليه مصر. موضحا ان مصر تتمتع بتنوع حيوي من الموارد الوراثية الحيوانية ذات سمات تكيفية خاصة لا تقدر بثمن في دورها لدعم سبل العيش والتغذية والأمن الغذائى وكذلك النمو الاقتصادى لملايين المصريين.

وأضاف «شاهين»، ان بعض تلك الموارد الحيوانية مهددة بالانقراض، بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التهجين، والاستعاضة عنها بالسلالات الأجنبية، وغيرها، مشددا على ان ذلك يجعل هناك حاجة ملحة لحماية هذه الموارد وضمان حفظها للأجيال الحالية والمستقبلية، ويولي مشروع «الإدارة المحدثة للموارد الوراثية الحيوانية (ايمدج) إهتماما بتلك الاولويات ومنها اولوية رفع القدرات والكفاءة. ومن ثم تجري ورشة العمل التدريبية لرفع القدرات الوطنية في مجالات إدارة الموارد الوراثية من حصر وتوصيف وحفظ وتشريعات.