الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 33 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت مديرية أمن الجيزة جهودها لفرض سيطرتها على الشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة وحائزي السلاح بدون ترخيص. حملات الـ24 ساعة أسفرت عن ضبط 27 متهما بينهم 25 اتجارا في المخدرات بمضبوطات (1463 جرام حشيش – 26 جرام هيروين - 25610 جرام أستروكس - 275 قرصا مخدرا - 140 جرام شادو – 200 جرام أفيون). في مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس وبحوزتهم بندقيتين خرطوش عيار 12 مم "بامب أكشن" و3 فرد خرطوش محلية الصنع وطبنجتين عيار 9 مم و9 طلقات مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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