"محمد" يطلب التطليق: "بتشغل أغاني 24 ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "محمد ع." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه: "من يوم ما اتجوزتها وعمري ما شوفتها بتصلي.. وغير كدا الأغاني في بيتنا 24 ساعة".

وبحسب أوراق الدعوى، التي حملت رقم 190 لسنة 2019، يقول "محمد": "تعرفت على سها لوجودها المتكرر أمام المسجد حيث أصلي، فسألت عنها الجيران، وعلمت أنها تعمل في مكتبة قريبة من المسجد، فتقدّمت لها وتزوجنا في حفل صغير بحضور الأهل والأقارب".

ويضيف الزوج أنه قرر جعل زوجته ملتزمة بالصلاة لتكون صالحة وتستمر علاقتهما الزوجية في سعادة، فاصطحبها لحضور دروس الدين، لكنه فوجئ بتهربها، موضحًا أنها غضبت في إحدى المرات وغادرت إلى منزل أسرتها، قائلًا: "عرفت إنها تظاهرت بالتدين عشان اتجوزها".

Advertisements

وبحسب أقوال الزوج، تغيرت معاملة سها، عقب اعتراضه على ملابسها بالإضافة إلى أنها تستمع إلى الأغاني بصوت عالي وباستمرار على هاتفها المحمول، وعندما اعترض أمام عائلتها، ردوا عليه: "أي ست كدا في بيتها.. سيبها بمزاجها"، فتركها تفعل ما تريد لفترة لكن بعد تفكير استشاط غضبًا وكسر هاتفها، وفق الدعوى.

وأشار الزوج إلى أن الزوجة اشترت راديو بالتقسيط، لتشغيل الأغاني، فعلم أنها لن تعود عن تفكيرها فضربها ما أدى لغضبها وذهابها إلى منزل أسرتها مرة أخرى.

وقال الزوج إن زوجته وأهلها رفضوا الطلاق بشكل ودي، فلجأ لمحكمة الأسرة لطلب تطليقها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​