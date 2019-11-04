"الصحة": ضبط 10 أطنان حلوى مولد فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم إعدام 9 أطنان و350 كجم هوالك حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 675 كجم حلويات مجهولة المصدر للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم سحب 4434 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

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وذكر عيد في بيان اليوم، أن الحملات قامت بالمرور على المنشآت الخاصة بأماكن تصنيع وبيع الحلوى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 266 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أو تعمل بدون ترخيص.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 1822 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما شدد "مجاهد" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيراً إلى تكثيف الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، أو شوادر بيع الحلوى، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.​