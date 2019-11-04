وزير الري في البرلمان: نسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، جهود الدولة لبناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل، ونقل تجربة مصر في ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشون الإفريقية بالبرلمان، موضحًا جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.

وأكد عبدالعاطي أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب.

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وأكد وزير الري الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في أفريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.

وتعقيبًا عن الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة، عرض وزير الموارد المائية والري، رؤية وزراته التحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة، بناء على طلب من أعضاء اللجنة.

من ناحية أخرى، أعرب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رضوان: "بناء على هذه الثقة، فإننا نؤكد من هذا المنبر لمجلسنا الموقر ثقتنا في قيادتنا رؤية واتجاهًا وقرارًا لن يحيد عن الإنحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، والتي أن لم تجد احترامًا، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان، وهو ما نؤكد عليه تأكيدًا، لما اتجهت إليه القيادة السياسية".​