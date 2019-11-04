حدث ليلًا| تحديد موعد رفع الحد الأدنى للأجور.. وقصة طفل مصري وُلد بدون أنف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض عددًا منها في التقرير التالي..

- الرئاسة: تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي نهاية نوفمبر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان من المنتظر تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور على جميع الجهات الحكومية في يوليو الماضي.

- ارتفاع عدد ضحايا تظاهرات إثيوبيا.. وأبي أحمد: "قوى تعرقل التقدم"

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إن عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي ارتفع إلى 86 قتيلًا.

- مئات المتظاهرين العراقيين يطوقون قنصلية إيران في كربلاء

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، رشقوا مبنى القنصلية الإيرانية بالحجارة، بعد أن طوقوها من عدة جهات.

- "مساء دي إم سي" يستعرض فعاليات النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر

عرض برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن فعاليات أول أيام النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر.

- مجندة إسرائيلية تطلق رصاصة على فلسطيني وترسل الفيديو لزميلها: ما رأيك؟

انتشر مؤخرًا، مقطع فيديو لمجندة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تطلق الرصاص المطاطي على شاب فلسطيني أعزل من الخلف.

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- بمشاركة المدير والخفير.. ضبط موقع للتنقيب عن الآثار داخل مدرسة في المنيا (صور)

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 4 أشخاص، بحيازتهم قطعًا أثرية، أثناء تنقيبهم عن الآثار، داخل مدرسة، وتبيّن أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع مدير المدرسة وخفيرها.

- "الخرطوش" ينهي حياة سيدة بدمياط.. انتحرت في ظروف غامضة

شهدت قرية الخياطة في دمياط حادثًا مؤسفًا، إذ أقدمت سيدة في العقد الرابع من العمر على الانتحار بإطلاق عيار ناري على رأسها.

- دحلان: "هكذا نعمل لأجل فلسطين.. وعلى تركيا أن تحذرني"

قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، إن الطرفين الحاكمين لغزة ورام الله وجودهما ليس قانونيًا أو دستوريًا، وإنما بـ"الأمر الواقع".

- محمد دحلان: "نظام أردوغان وعصابته يسعى لتدمير العرب"

قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، إنه لا توجد عداوة سياسية بينه وبين الشعب التركي.

- الجيش الليبي يشن غارة على مطار معيتقية تستهدف الطائرات المسيرة

قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر: "إن سلاح الجو شن ليل الأحد عددًا من الغارات الجوية على مواقع لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني".

- "الكائن الفضائي بقى نجم إعلانات".. أم محمد تكشف تفاصيل تعرُّض ابنها للتنمُّر

قالت سلوى علي، والدة محمد سيد، أول طفل مصري يولد من دون أنف ويتحول إلى موديل إعلانات، إن ابنها يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض إلى التنمر من كثير من الأشخاص.