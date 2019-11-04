مصر | السيطرة على حرق داخل شقة سكنية في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حرق داخل شقة سكنية في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الصف، اليوم الاثنين، دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة للصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وفي هذا الإطار، تقدم "الخليج 365" أسس وقواعد السلامة من الحماية المدنية لتلافي حدوث أي حريق:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- قطع التيار الكهربي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

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- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- لا توصل أى جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار الكهربي.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التي ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.