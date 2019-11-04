مصر | اليوم.. النطق بالحكم على متهم بـ"تمويل الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على متهم بـ"تمويل الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.

وبعد تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهم، طالبت فيه بتوقيع مواد الاتهام، التمس محامي المُتهم علاء علم الدين البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد باي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل اسنادها للمتهم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.