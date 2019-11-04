شكرا لقرائتكم خبر عن علماء دين: للشعراوي مكانته.. لكن لا قداسة لأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، ولما كبرت وشوفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف»، كانت هذه الكلمات كفيلة بأن تواجه ابنة الفنان شريف منير، «أسما»، سيلًا من الهجوم، بعد اعتبارها فكر الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي متطرفًا، وهو ما لم تسلم منه رغم تقديم اعتذارها على الملأ باكية.

واستمرت موجة الهجوم في النيل من «أسما» رغم تقديم والدها اعتذاره كذلك، فيما حرص بعض النجوم والمثقفين على مساندتها، وهو ما فتح باب النقاش حول فكرة انتقاد عالِم أو داعية ديني بشكل عام على الساحة.

لتوضيح الصورة بشكل أكبر، حرص الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على امتداح «الشعراوي» في بداية حديثه: «هو علم من أعلام مصر ورمز من رموزها، وأحد أهم الشخصيات الدعوية التي ظهرت في القرن الـ20، ويمثل إمام الدعاة ووسطية الدعوة، وكنز من كنوز العلم ومنجم من مناجم الفضل الذي لا ينكره أي منكر، رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه».

ويستدرك «الجندي»، في حديثه لـ«بوابة المصري اليوم»: «للشعراوي مكانته، ولكن لا قداسة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الرموز بعده من الطبيعي أن تتعرض للنقد، وليس مقبولًا أن يواجهوا تجريحًا، وبالتالي يجب أن يُبنى النقد على أسس علمية صحيحة، ولابد أن يُبنى كذلك على عفة اللفظ وأمانة في النقل».

يرى «الجندي» أن التعرض لعلماء الدين بالنقد أمر لابد منه وضروري، لثراء الحركة الثقافية والفكرية والدعوية، مصنفًا ما حدث بأنه «عابر لا يُلتفت إليه»، متابعًا: «أولادنا قد لا يشعرون بأهمية الشيخ الشعراوي، ومهمتنا توضيح فكره وتقريبه إليهم، لكن المشكلة تكمن في كارهيه، وهم للأسف بعض من الرموز الثقافية ولهم إنتاج فني، وعليه نرفض الإساءة للإمام الراحل».

ويعقّب «الجندي» على أزمة «أسما»: «نلتمس العذر لابنتنا ونتقبل اعتذارها وكأن شيئًا لم يحدث، ولنا كل الاحترام والتقدير، فوالدها رمز من الرموز الفنية التي لا يجوز أن تناله ألسنة أحد».

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ويدافع «الجندي» عن «أسما»: «هي لم تعرض وجهة نظرها، هو حوار خاص وقام البعض بتسريبه بغير وجه حق، هذه حريتها الشخصية، ولا يجوز أن نقتحم خصوصيتها وأسرارها والعالم الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي لم تُسئ، أنا أعرف هذه الابنة الفاضلة وهي على تربية عالية، وشريف منير يحسن تربية أبنائه بشكل جيد ولا يمكن التشكيك في وطنيتهم أو تدينهم أو احترامهم».

على النقيض، تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المجتمع لديه موروث ثقافي قائم على فكرة «اذكروا محاسن موتاكم»، والرجل الآن في رحاب ربه، معتبرةً أنه كداعية متميز وأدى دوره، وتساءلت: «يعني الست أسما لم تجد سوى الشيخ الشعراوي عشان تتنطط عليه؟، تصرفها يتسم بالرعونة».

وتلوم «نصير»، في تصريحها لـ«بوابة المصري اليوم»، هجوم «أسما» على «الشعراوي» لأنها ليست من أهل الاختصاص، ولا تعرف النص الديني الذي يتناول الإرهاب حسب رأيها، مردفةً: «كان أولى بها أن تبتعد عن هذا الأمر وتتركه للمختصين، أنا لم أر تعليقها وعرفته ممن حولي، في النهاية النقد المسموح به يجب أن يكون بنّاءً ومن طرف شخص مختص، كما يجب أن يكون المُنتقَد حيًا».

من جانبه، رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، التعليق على أزمة «أسما»، مكتفيًا بالحديث عن فكرة انتقاد الدعاة، معتبرًا أن النصيحة في الملأ فضيحة: «معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)، وإذا أراد الإنسان نصيحة فعليه أن يكون نقده موضوعيًا ويلتزم السرية، والرسول هو الوحيد المعصوم، ولغيره يختلف الأمر، فالإمام الشافعي يقول: (كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام المخالف خطأ يحتمل الصواب)».

بينما تساءلت الكاتبة فريدة الشوباشي: «حينما تُعلن فتاة بأن الشيخ الشعراوي متطرف، هل يعتبر ذلك هجومًا؟ هذا رأي، وهي صغيرة السن، وأنا أطلب من الجميع قبل أن يدافعوا عنه أن يطّلعوا على ما قاله بالصوت والصورة».

تتابع «الشوباشي» حديثها لـ«بوابة المصري اليوم قائلةً: إن الوطن فوق الجميع أيًا كانت مكانته، أنا شخصيًا انتقدته في حياته حينما صرح بأنه سجد شكرًا عقب نكسة 1967، وكتبت له: (إن الذي يسجد لله شكرًا على هزيمة مصر بالضرورة يسجد شكرًا على انتصار إسرائيل)».

وتوضح «الشوباشي» أن «الشعراوي» اعترف بخطئه في حق الرئيس جمال عبدالناصر، والذي في رأيها هو «رجل مات فقيرًا ونزيهًا ولا توجد زلة واحدة له»، كما زار الإمام ضريحه فيما بعد، وتتساءل: «لماذا لا يرى المدافعون عنه هذا التصرف؟ ربنا قال في كتابه العزيز: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، هذا هو الله الذي فوق الشعراوي وفوق النبي وفوق الجميع».

تعاود «الشوباشي» حديثها عما تعرضت له «أسما» مؤخرًا، مدافعةً عنها: «هي شابة صغيرة شاهدت مقاطع الفيديو التي رأيتها بنفسي وأُصبت برعب منها، وحينما نجدها تبدي رأيها فيه على محبي الإمام أن يناقشوها، ويستفسروا منها عن الأدلة التي تستند عليها، أي يجادلوها».