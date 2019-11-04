شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «غرفة القاهرة» و«دلمار» لزيادة صادرات الملابس الجاهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة دلمار للتنمية العقارية للإعلان عن أكبر تجمع للملابس الجاهزة رجالي وحريمي وأطفالي.

وقع عن غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي وعن شركة دلمار للتنمية العقارية منصور عامر رئيس مجلس الإدارة، في حضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين.

ويستهدف مول الملابس عدة محاور منها السوق الخارجي بدعم الصادرات عن طريق هذا المول بنسبة 70% وللسوق المحلي بنسبة 30% مشيرا إلى ان هذه المبادرة خطوة مهمة لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية لدعم اقتصادنا القومي وتشغيل أعداد كبيرة من الشباب.

وأشاد المهندس إبراهيم العربي بدور قيادات الدولة المصرية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمها إقامة مشروعات ضخمة، والسعي إلى ترسيخ مبدأ الإنتاج لفتح أسواق خارجية لترويج المنتجات المصرية لزيادة الصادرات التي ينتج من ورائها مكاسب كبيرة، منها دعم الصناعات المصرية المختلفة وتوفير العملة الصعبة.

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاحتفال بداية خطوة مهمة نحو فتح أسواق تصديرية جديدة، وإذا كانت البداية من قطاع مهم وهو الملابس الجاهزة بإنشاء تجمع لهذه الصناعة بأنواعها «الرجالي والحريمي والأطفالي» يلبي كافة الأذواق من خلال تجارة الجملة محليًا والتصدير عالميًا لإحياء صناعة الغزل والنسيج التي تتميز بها مصر على مر العصور السابقة، فهناك قطاعات لا تقل أهمية عن هذا القطاع نرغب في فتح أسواق تصديرية جديدة لها في مختلف الدول بجانب تلبية متطلبات السوق المحلي من خلال إنشاء تجمعات تجارية تستهدف السوقين المحلي والخارجي على مستوى الجمهورية، وهو ما يوجه إليه اتحاد الغرف التجارية غرفه النوعية في المحافظات المختلفة.

وأكد على أن الاقتصاديات العالمية الكبري تعتمد على وجود مثل هذه الأسواق المجمعة المتخصصة في جميع الأنشطة، ونحن نعلم جميعًا أن التصدير يعتبر من ضمن أولويات دول كثيرة لدعم اقتصادياتها، ومنها مصر التي تستهدف فتح أسواق خارجية جديدة؛ مما ينعكس بالإيجاب على تقدم الصناعة والتجارة المصرية وتطويرها بصفة مستمرة كما أن مفهوم التنمية المُستدامة الحقيقي يأتي من تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف بلدنا، وإذا كان تجمع قطاع الملابس بدأ من غرفة القاهرة فكافة الغرف على مستوى الجمهورية لديها نفس الحافز للإعلان عن تجمعات كبرى ليس في قطاع الملابس فقط ،ولكن في كافة القطاعات، وهذا لن يكون دعمًا للتاجر فقط ولكن للمواطنين بزيادة التجمعات التي تستهدف تجارة الجملة، وبالتالي خفض التكلفة التي تنعكس في النهاية على هدوء الأسعار للمواطن وهو ما تسعى إلى تبنّيه كل الغرف في المرحلة القادمة.

وأشار «العربي» إلى أن نجاح مبادرة شعبة الملابس في اقامة هذا التجمع سيكون قاطرة لمبادرات كثيرة في قطاعات أخرى تفتح آفاقًـًا جديدة للتجارة والصناعة والاستثمار للوصول في النهاية إلى تنمية اقتصادية تحقق طموحات بلدنا وتعيد مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في كافة المجالات، وهو ما نلمسه يتحقق تدريجيًا في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نساند بكل ما نملك من إمكانيات على كافة الأصعدة لاستمرار مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها بلدنا في السنوات الأخيرة.

وقال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة ان هذه المبادرة تعتبر أكبر تجمع للملابس الجاهزة بجانب مركز تميز للغرفة التجارية بالقاهرة يقدم كافة الخدمات الخاصة بالغرفة وهذه الخطوة جاءت بعد الدعم الكبير من المهندس ابراهيم العربي مما جعل هذه المبادرة تخرج للنور.

وقال «حسن» إن فكرة هذه المبادرة جاءت من منطلق تحريك وتنشيط الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا ودعم قطاع الملابس الجاهزة وإعادة المنتج المصري للأسواق الخارجية بهذا التجمع الكبير لأكبر الماركات، مشيرا إلى أن الشعبة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المحلي، بجانب تحقيق متطلبات السوق المحلي بحجم تداول استثماري في العام 2 مليار جنيه ويوفر ما يقرب من 1300 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن فكرة المول جاءت من منطلق تحريك وتنشيط الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا ودعم قطاع الملابس الجاهزة وإعادة المنتج المصري للأسواق الخارجية بهذا التجمع الكبير لأكبر الماركات ويعتبر أول مول تجاري في مصر والشرق الأوسط.