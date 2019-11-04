شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 4 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تحتفل مصر بمرور 97 عاما على اكتشاف المقبرة الذهبية للملك توت عنخ آمون بوادى الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

القاهرة.. تنظم وزارة التضامن الاجتماعي حفلا لإطلاق صندوق (عطاء) أول صندوق خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.

بكين.. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة إلى الصين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في لقاء يعد السادس بينهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

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جنيف.. تبدأ المجموعة الصغيرة، المؤلفة من 45 عضوا، والتي تم تشكيلها من اللجنة الدستورية السورية (150 عضوا) بواقع 15 عضوا من كل وفد، اجتماعاتها في جنيف ولمدة أسبوع.

نيروبي.. تشارك السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني لمنظمة الاتحاد الأفريقي على رأس وفد من مكتبها في اجتماعات لجنة الميزانية المنبثقة عن لجنة المندوبين الدائمين للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي بنيروبي.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».