بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان: غياب للأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار على البلاد اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ".