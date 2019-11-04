محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار على البلاد اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.
ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان: غياب للأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.