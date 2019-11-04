‎الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين: انخفاض واضح في درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين، خريفي معتدل خلال فترات النهار، ويشهد انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأوضحت شاكر لـ"الخليج 365"، أن اعتدال الطقس يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت أن الرؤية الأفقية تقل نظرًا لتكون الشبورة المائية على شمال البلاد، خاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، كما يستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتابعت: "أما بالنسبة للرياح فهي معتدلة على معظم الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط".

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وأكدت شاكر، أن طقس الأسبوع الجاري يعتبر من أكثر الأجواء اعتدالًا، وندعو المواطنين بالاستمتاع بهذا الطقس الخريفي المعتدل والاستمتاع بكافة الرحلات السياحية والمدرسية ورحلات السفاري، موضحة أن شرم الشيخ والغردقة ومدن جنوب البلاد، من أفضل المناطق اعتدالًا في الطقس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة والوجه البحري تسجل 28-29، والسواحل الشمالية 26 -27، وشمال الصعيد 30-31، وجنوب الصعيد 31-32، وجنوب سيناء 29-30 درجة.

ونصحت شاكر، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة لهذا الطقس أو اصطحاب "جاكت خفيف" وخاصة للأطفال عند الخروج صباحًا للمدارس وكبار السن وعند الخروج في المساء، كما نصحت السائقين، بضرورة القيادة بهدوء للمسافرين على الطرق والالتزام بتعليمات المرور وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.​