أخبار مصر | راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة عن عدد من الوظائف المطلوبة خلال شهر نوفمبر الجاري، في عدد من التخصصات، نعرضها لكم في السطور التالية.

الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج بالعاشر من رمضان – الأردنية خلف صيدلية مراد، أعلنت عن حاجتها لـ15 مهندسا، بشرط الحصول عل بكالوريوس هندسة، والعمل لمدة سنتين، أما بالنسبة للراتب سيتم تحديده حسب المقابلة، وحاجتها أيضا لـ15 فني حقن، يشترط سنة خبرة، والحصول على مؤهل متوسط صناعي، وحاجتها لـ200 عامل إنتاج، يشترط فيهم لحصول على مؤهل متوسط، وألا يزيد السن عن 35 سنة، لافتة إلى أن الراتب سيكون 2500 جنيه، وزيادة كل 6 اشهر.

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وأضحت الشركة أنها ستوفر السكن والمواصلات للعاملين، ومنحهم أربعة أيام إجازة في الشهر، ويمكن التواصل على الأرقام الأتية: 01097042820 – 01096821999.

أما مدرسة رويال الخاصة، أول طريق المحلة – طلخا – الدقهلية، فقد أعلنت أنها تحتاج 3 مدرسين علوم، و4 للغة العربية، و4 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، واثنين للتربية الرياضية، ويمكن التواصل معهم لمعرفة التفاصيل على الرقم الأتي: 01090609939.

شركة المعلبات المصرية، أعلنت حاجتها لـ4 فنيين، حاصلين على مؤهل متوسط، بشرط ألا يزيد السن عن 45 سنة، و6 عمال براتب قدره 1600 جنيه، للعمل في فروعها، ويمكن التواصل على الأرقام الأتية: 01000970330 – 0504497103.