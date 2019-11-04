البابا تواضروس: هناك إقبال على الرهبنة.. والحرية يجب أن تكون منضبطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وصف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحرية بـ"نهر النيل" الذي يصم ضفتين، الأولى القانون الإلهي، والثانية القانون الوضعي، قائلًا إن ما خلا الضفتين، فهي الفوضى، فالحرية يجب أن تكون منضبطة.

جاء ذلك خلال إجابة البابا على أسئلة المشاركين في لقاء شباب الحرفيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.

وعن سؤال وجهه أحد الحاضرين للبابا: هل الرهبنة في خطر؟، ليرد البابا قائلًا: "لا.. الرهبنة عليها إقبال وسيخرج كتاب وثائقي عن أديرتنا".

وسأل أحد المشاركين عن العشور وهل من الواجب أن تكون نسبة 10%، وأجاب البابا: "هي عملية تقديرية كي ما توزن ما نقدمه لله، وما نخدم به، وكنائسنا مبنية من عشور الناس، وخدمة إخوة الرب أيضًا من العشور".

وعن إمكانية أن توفر الكنيسة بعض المشروعات الصغيرة لرفع المعاناة عن كاهل الكثيرين، قال البابا: "الكنيسة يمكن أن تشارك بالقروض، المهم أن الإنسان يعمل، المهم أن تبدأ حتى لو بدأت صغيرًا، وضرب بعض الأمثلة، لأشخاص نجحوا بشكل كبير، رغم بداياتهم الصغيرة.

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وسأل قداسته أحد الحاضرين عن مدى صحة أن يتناول بعض العقاقير لزيادة قدرته على الإنتاج بناء على طلب صاحب العمل، قال البابا: "لا تأخذ طبعًا هل تأخذ لتعب صحتك؟".

وعن الصلاة باللغة القبطية، قال البابا: "اللغة القبطية هي لغة موسيقية وبعض كلماتنا هي قبطية الأصل".

وسأل مشارك آخر هل المسيح له إخوة؟ وأجابه البابا: "زمان كان أولاد الخالة يقال عليهم إخوة، أولاد خالته هم من يقال عنهم إخوته ولكنه ليس له إخوة".

أما عن سؤال: هل المسيحية فيها حلال وحرام ؟، قال البابا: "المسيحية فيها الحق والباطل".

كما أجاب البابا عن السؤال هل تأثرت الكنيسة بالعالم حولها؟ قائلًا: "حقائق الإيمان كما هي والكنيسة القبطية كما هي ولكن من حيث استخدام التكنولوجيا نحن نستفيد منها".