خلاف على 760 ألف جنيه.. تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف طالب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في ضبط مختطفي طالب بسبب خلافات مالية مع شقيق والده بقيمة 760 ألف جنيه في أسيوط.

تلقى قسم ثان أسيوط بلاغًا من "أ. ك" سائق 45 سنة مقيم دائرة القسم، باختطاف نجله 13 سنة طالب، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله شخص مجهول بأن شقيقه "عم المختطف" " 38 سنة سائق "مدين له بمبلغ مالي 760 ألف جنيه وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت جهود عن تحديد مرتكبي الواقعة "4" طالب و عاملين و مبيض محارة (جميعهم مُقيمين بدائرة مركز أبوتيج) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن تحرير المُختطف وضبطهم وبحوزة المتهم الثاني (فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار).

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واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة. وقال المتهم الأول بأن عم المجني عليه مدين له بمبلغ 760 ألف جنيه "معاملات مالية بينهما في مجال تجارة الخردة" ولرغبته في استرداد المبلغ اتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكي واحتجازه بمنزل المتهم الثاني والاتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه.

وأرشد المتهم الثالث عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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