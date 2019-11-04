أخبار مصر | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Lazio رابط مباشر ميلان جودة متعدد «سوسو»

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يستضيف نادي ميلان نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو yalla shoot بث مباشر live7hd yalla kora star live

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سان سيرو الدولي kora cool بث مباشر يلا شوت كول كورة COOLKORA.

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ويدخل نادي ميلان المباراة وهو يبحث عن الثلاث نقاط للهروب من مناطق الهبوط yalla shoot now بينما يسعي نادي لاتسيو للفوز للتقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالتشيو yalla cool live

حقق أتالانتا فقط (30) أهدافًا أكثر من لاتسيو (22) هذا الموسم في الدوري الإيطالي بينما فاز أتالانتا (6) وإنتر ميلان (8) ويوفنتوس (8) بمباريات أكثر إنهم لا يتعدون ثلاث نقاط عن المركز الثالث، وهو الموقف الذي يدعونه في نهاية حملة 2014-2015 أنهى لاتسيو المرتبة الثامنة والخامسة والخامسة والثامنة kora star في كل من مواسمه الأربعة الأخيرة، لكنهم يشيرون إلى أنهم قد يواجهون تحديات في المواسم الأربعة الأولى في الواقع، لقد خسروا فقط في إنتر ميلان المثير للإعجاب في نهاية سبتمبر. kora on line

فاز فريق لاتسيو بالفعل في ميلانو في كأس إيطاليا milan live الموسم الماضي في طريقه إلى الفوز باللقب ومع ذلك، كما ذكرنا، فقد كافحوا من أجل الحصول على نتائج الدوري في سان سيرو ومع ذلك ، فإن لاتسيو لديه مهاجم في شكل مذهل حقق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 12 هدفًا في 10 بطولات فقط هذا الموسم، بما في ذلك هدفين ضد تورينو مساء الأربعاء milan vs lazzio.