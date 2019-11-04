مصر | بسبب خلافات مالية.. خطف طفل وطلب فدية ٧٦٠ ألف جنيه بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات مالية.. خطف طفل وطلب فدية ٧٦٠ ألف جنيه بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام في تحرير طفل بعد اختطافه وطلب فدية ٧٦٠ الف جنيه بأسيوط.

‏البداية عندما تلقى قسم ثان أسيوط، بلاغًا من المدعو أ ك ل "سائق سن45 مقيم دائرة القسم، يفيد باختطاف نجله 13 عامًا طالب، وتلقيه اتصال هاتفى من هاتف نجله من شخص مجهول، يخبره أن شقيقه "عم المختطف" مدين له بمبالغ مالي قدره 760 ألف جنيه، وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت جهود عن تحديد مرتكبى الواقعة عدد "4" أشخاص "طالب وعاملين ومبيض محارة" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز أبوتيج.