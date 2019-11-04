الإفتاء: المولد النبوي مناسبة كريمة عمّ بها النور أرجاء المعمورة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرضت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الأحد، فيديو بعنوان «أهلا بربيع الأنوار». Advertisements وأكدت الدار، أن ربيع الأول شهر رفع الله قدره وأعلى شأنه بميلاد سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. وأضافت أن قدوم هذا الشهر كل عام يذكرنا بالرحمة المهداة والنعمة المسداة، مؤكدة أن المولد النبوى مناسبة كريمة عم بها النور أرجاء المعمورة.

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