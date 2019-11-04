شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 257 من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، نائبا عن محافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصارى، واللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحرب، 257 أسرة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة، خلال الاحتفالية التي أقامتها الجمعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة ذكرى انتصرات أكتوبر.

ونقل السكرتير العام المساعد للمحافظة تهنئة محافظ سوهاج وتقديره لأسر وأهالي الشهداء ومصابي العمليات الحربية في الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمحاربين القدماء والمصابين وأسر الشهداء، مما يؤكد حرص الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية اسر الشهداء والمصابين تقديراً لما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن.

Advertisements

وقال الوراقي، إننا نتكرم بحضور أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في الذكرى الـ 46 من انتصار أكتوبر العظيم، لافتا إلى أن الانتصار الذي تحقق في أكتوبر 73 لم يكن انتصارًا لرجال القوات المسلحة وحدها، بل كان ملحمة بين الجيش والشعب وتأييد من المولى عز وجل، مشيراً إلى أن قوة نسيج الأمة وترابطها تستعصي على أي دخيل أو عدو لهذا البلد، لأن هناك دائما إيمان وإخلاص وعهد لله من رجال مؤمنين، وأن عقيدة القوات المسلحة دائما هي الوفاء بالعهود.

ومن جانبه، وجه اللواء باسم علام، الشكر لمحافظة سوهاج على دعمها الدائم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بادئاً كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم نقل تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة لجميع الحضور، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص دائماً على تكريم هؤلاء الأبطال، وتقديم الدعم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم ولأسرهم، تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدموها فداء للوطن.

وأضاف خلال كلمته: «أننا نكرم اليوم جيلاً عظيماً من شعب مصر أعاد لنا وللأمة العربية كرامتها وكبريائها بكل فخر وشرف، وقدم العديد من التضحيات، نتعلم منه دوما دروسا عملية في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، ليظهر لنا الأرهاب الأسود، ليتصدى له جيل جديد ورث العزة والكرامة والرجولة، فقد حمى الآباء أرض الوطن، والأبناء الآن يقومون بالقضاء على الإرهاب وإقتلاعه من جذوره».