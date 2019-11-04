شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، فعاليات المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية حول دور الاعتماد وضمان جودة التعليم العالى، بعنوان: «الاعتماد أو التصنيفات الدولية.. أيهما أهم»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE).

وقال «عبدالغفار» إنه على مدار عقود عدة وفرت الجامعة الأمريكية التعليم العالى الذي يلبى مستويات عالية من الجودة؛ مما جعلها حاليًا ضمن أفضل 300 جامعة عالمية وفقًا لتصنيف QS، وهى معتمدة من قبل 14 جهة اعتماد وطنية، ودولية، ومهنية مختلفة، ما يثبت تفوقها وتميزها.

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وأضاف أن الاعتماد والتصنيف على جودة برنامج تعليمى، يشجع التطور الوظيفى والشخصى للطلاب والخريجين، كما يوفر الاعتماد ضمانًا بأن البرنامج قد حقق مستوى يلبى أو يتجاوز المعايير التي تم وضعها من قبل خبراء في هذا المجال، فهو يعزز التنقل المهنى، ويعزز فرص العمل، كما يضمن أن المناهج الدراسية تغطى المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة، مضيفًا أنه بالنسبة للجامعات فهى توفر أساسًا موثوقًا للممارسات التعاونية داخل المؤسسات، وتشجع التقييم الذاتى المستمر والتحسين المستمر للمؤسسات والبرامج التعليمية.

ولفت إلى أنه تم إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية في تصنيف QS العالمى 2020، مقارنة بإدراج 20 جامعات في التصنيف ذاته العام الماضى.

على صعيد متصل، شارك «عبدالغفار»، مساء أمس الأول، في حفل تخرج دفعة 2018 لطلاب كلية الأسنان جامعة عين شمس.